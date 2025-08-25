"الأرصاد": حالة مطرية واسعة تغطي 9 مناطق برياح قوية وتساقط للبرد حتى مساء الثلاثاء

أما منطقة عسير، فشملت التنبيهات أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وبيشة والبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتثليث وطريب، إضافة إلى رجال ألمع ومحايل وبارق والمجاردة وظهران الجنوب والحرجة وسراة عبيدة والفرشة، حيث يُتوقع هطول أمطار غزيرة ومتوسطة مع رياح قوية وانعدام في الرؤية وجريان السيول وتساقط للبرد وارتفاع في الأمواج.