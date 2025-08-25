"الأرصاد": حالة مطرية واسعة تغطي 9 مناطق برياح قوية وتساقط للبرد حتى مساء الثلاثاء

شهدت الساعات الماضية صدور تنبيهات متقدمة من المركز الوطني للأرصاد، شملت 9 مناطق بالمملكة، محذرة من تقلبات جوية تتنوع بين أمطار غزيرة ومتوسطة وأخرى خفيفة، تصاحبها رياح شديدة وصواعق رعدية وجريان للسيول، وذلك ابتداءً من ظهر الثلاثاء وحتى ساعات المساء.
ففي منطقة مكة المكرمة، طالت التنبيهات العاصمة المقدسة والطائف وجدة والعرضيات والكامل والجموم ورابغ وخليص وبحرة والليث والقنفذة ورابغ وخليص والشعيبة ورهط ومدركة ومدى الشام، إضافة إلى الخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم وبني يزيد وجدم وميسان ويلملم، حيث يُتوقع هطول أمطار تتراوح شدتها بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، مع رياح قوية وتدنٍ في مدى الرؤية واحتمال جريان السيول وارتفاع الأمواج.
أما منطقة المدينة المنورة، فقد شملت التنبيهات المدينة المنورة ووداي الفرع والعلا والعيص والرايس وينبع وبدر وخيبر والحناكية والمهد، حيث يُنتظر هطول أمطار متفاوتة الغزارة، تبدأ من بعد ظهر الثلاثاء حتى المساء، مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية مع فرص جريان السيول.
وفي منطقة الباحة، غطت التنبيهات الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة وقرى غامد الزناد والحجرة، متوقعة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية الأفقية، إضافة إلى جريان السيول وتساقط البرد حتى ساعات الليل.
وشهدت منطقة جازان تنبيهات واسعة شملت مدينة جازان وصبيا وصامطة وأبو عريش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وفرسان والدرب، حيث تشير التوقعات إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وتساقط للبرد وجريان السيول، مع ارتفاع الأمواج واحتمال تكوّن العواصف الرعدية.
كما أصدرت الأرصاد تنبيهًا لمنطقة نجران شمل بدر الجنوب وحبونا ويدمة وخباش وشرورة، حيث يُتوقع هطول أمطار غزيرة ومتوسطة مع رياح شديدة وصواعق رعدية تؤدي إلى انعدام الرؤية وجريان السيول حتى ساعات المساء.
وفي المنطقة الشرقية، جاءت التنبيهات لتشمل محافظتي العيينة وذيبلوت، مع توقعات بهطول أمطار متوسطة يصاحبها رياح نشطة وجريان للسيول وتساقط للبرد وصواعق رعدية.
كما شملت التنبيهات منطقة الرياض، وتحديدًا محافظات الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، مع توقعات بأمطار خفيفة ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وصواعق رعدية.
وفي منطقة حائل، أصدرت الأرصاد تنبيهًا للحائط والسليمي والشمالي، متوقعة أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة تتسبب في تدنٍ بالرؤية الأفقية وصواعق رعدية حتى المساء.
أما منطقة عسير، فشملت التنبيهات أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وبيشة والبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتثليث وطريب، إضافة إلى رجال ألمع ومحايل وبارق والمجاردة وظهران الجنوب والحرجة وسراة عبيدة والفرشة، حيث يُتوقع هطول أمطار غزيرة ومتوسطة مع رياح قوية وانعدام في الرؤية وجريان السيول وتساقط للبرد وارتفاع في الأمواج.
ودعا المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، نظرًا لشدة الحالة الجوية واتساع رقعتها على مناطق المملكة.