اتفاقية تعاون بين جمعية البر بجدة ومجمع العلاج المتكامل الطبي لتقديم خدمات طبية لمرضى الكلى المسجلين بالجمعية

من جانبه قال مالك مجمع العلاج المتكامل التخصصي الطبي الدكتور محمود بن يوسف بن أحمد عبده: "إن هذه الاتفاقية تجسد حرصنا وجمعية البر بجدة على تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال القيام بأدوارنا في خدمة المجتمع وتعزيز الصحة العامة فيه والارتقاء بجودة الحياة عبر المشاركة والتعاون على تقديم أفضل الخدمات التي تترك أثرها الإيجابي المستدام، بما يتواكب مع مستهدفات الرؤية التنموية 2030، كما يجسد توقيع هذه الاتفاقية حرصنا على دعم منظمات القطاع غير الربحي للاضطلاع بأدوارها المعززة للمسيرة التنموية، في ظل ما تقدمه من خدمات مجتمعية للفئات المستفيدة تساهم من خلالها في دفع عجلة التنمية وتمكين تلك الفئات وتلبية متطلباتها وتحسين أنماطها المعيشية".