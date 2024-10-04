اتفاقية تعاون بين جمعية البر بجدة ومجمع العلاج المتكامل الطبي لتقديم خدمات طبية لمرضى الكلى المسجلين بالجمعية

وقّعت جمعية البر بجدة اتفاقية تعاون مع مجمع العلاج المتكامل التخصصي الطبي، يقوم بموجبها المجمع بتقديم الخدمات الطبية المتاحة لديه لمرضى الغسيل الكلوي المسجلين بمراكز الغسيل الكلوي التابعة للجمعية مجاناً، والتي تشمل: الاستشارات والخدمات الطبية في عيادات: الباطنة والسكر والغدة الدرقية والكبد والجراحة والعلاج الطبيعي.
وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محي الدين بن يحيى حكمي ومالك المجمع الدكتور محمود بن يوسف بن أحمد عبده.
وجاء توقيع الاتفاقية انطلاقاً من رغبة الطرفين في تطوير سبل التعاون بينهما لدعم وتمكين العمل الخيري واستدامته، ومساندة المستفيدين من خدمات الجمعية من مرضى الفشل الكلوي من خلال الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المجمع.
تجسد الاتفاقية حرص الطرفين على توظيف إمكانياتهما بما يخدم المجتمع ضمن منظومة من العمل التكاملي المشترك الذي يعزز الصحة العامة ويساهم في تحقيق جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محي الدين حكمي تعليقاً على توقيع الاتفاقية:
"سعدنا اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية مع مجمع العلاج المتكامل التخصصي الطبي التي تأتي امتداداً لعدد كبير الاتفاقيات التي وقعتها الجمعية مع مختلف القطاعات إيماناً منها بأهمية التعاون المثمر الذي يحقق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع، ويساهم في تمكين واستدامة العمل الخيري، وتعظيم أثره وتيسير بيئة الأعمال فيه، وتعزيز ازدهار هذا القطاع وإثراء تجاربه وتحفيزها، في ظل حرص الجمعية على الاضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية، وتمكين الفئات المستفيدة، وصناعة الأثر في المسار التنموي الاجتماعي والاقتصادي بما يتماشى مع رؤية الجمعية ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية المسترشدة برؤية المملكة التنموية 2030".
وأثنى الحكمي على نشاطات المجمع وجهوده الرائدة في دعم العمل الاجتماعي والاضطلاع بمسؤولياته نحو الفئات المجتمعية المحتاجة بما يجسد صورة من صور التكافل والتراحم الاجتماعي الذي يعتبر قيمة أخلاقية كبيرة في مجتمعنا المسلم.
من جانبه قال مالك مجمع العلاج المتكامل التخصصي الطبي الدكتور محمود بن يوسف بن أحمد عبده: "إن هذه الاتفاقية تجسد حرصنا وجمعية البر بجدة على تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال القيام بأدوارنا في خدمة المجتمع وتعزيز الصحة العامة فيه والارتقاء بجودة الحياة عبر المشاركة والتعاون على تقديم أفضل الخدمات التي تترك أثرها الإيجابي المستدام، بما يتواكب مع مستهدفات الرؤية التنموية 2030، كما يجسد توقيع هذه الاتفاقية حرصنا على دعم منظمات القطاع غير الربحي للاضطلاع بأدوارها المعززة للمسيرة التنموية، في ظل ما تقدمه من خدمات مجتمعية للفئات المستفيدة تساهم من خلالها في دفع عجلة التنمية وتمكين تلك الفئات وتلبية متطلباتها وتحسين أنماطها المعيشية".
يُذكر أن جمعية البر بجدة تقدم عدداً من البرامج والأنشطة الداعمة لنشاطاتها المجتمعية التي تخدم الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي، وتحرص الجمعية وفق رؤيتها على تحقيق الريادة في صناعة الأثر الاجتماعي المستدام من خلال حزمة من الأهداف المحورية التي تشمل تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة للمرضى والأسر والأيتام".".