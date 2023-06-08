في لقاء "العمران" و"الفغم".. "الصندوق الزراعي" يعزز شراكته المصرفية مع البنك السعودي للاستثمار

التقى مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي في مكتبه بمقر الصندوق بالرياض، الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار فيصل العمران، ونائب الرئيس التنفيذي سلمان الفغم، وعدداً من مسؤولي البنك.
ويهدف اللقاء إلى تعزيز الشراكة مع البنك ضمن دور الصندوق في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية (2021-2025م) على النحو الذي يعزز سعي الصندوق الدائم للارتقاء بالخدمات المصرفية في تنفيذ أعماله بأسلوب حديث وآمن، وتجربة مصرفية متطورة.
ويأتي اللقاء انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية بين صندوق التنمية الزراعية والبنوك التجارية في الحصول على أفضل الخدمات البنكية والحلول المصرفية الرقمية لتلبية احتياجاته في تنفيذ أعماله بكل ثقة وكفاءة وفق أعلى معايير الجودة، عن طريق توفير أفضل الخدمات البنكية الرائدة التي تتوافق مع تطلعاته المستقبلية.
ويسعى الصندوق من خلال هذه اللقاءات مع المصارف والبنوك التجارية إلى تعزيز دور الصندوق في المساعدة والتيسير على عملاء الصندوق باستحداث خيارات جديدة للتمويل المقدم لهم، والحصول على التمويل والارتقاء بالخدمات في مجال الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف والبنوك التجارية.