في لقاء "العمران" و"الفغم".. "الصندوق الزراعي" يعزز شراكته المصرفية مع البنك السعودي للاستثمار

ويأتي اللقاء انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية بين صندوق التنمية الزراعية والبنوك التجارية في الحصول على أفضل الخدمات البنكية والحلول المصرفية الرقمية لتلبية احتياجاته في تنفيذ أعماله بكل ثقة وكفاءة وفق أعلى معايير الجودة، عن طريق توفير أفضل الخدمات البنكية الرائدة التي تتوافق مع تطلعاته المستقبلية.