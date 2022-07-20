بقيادة المملكة وروسيا.. تكتل "أوبك+" ينجح في الحفاظ على استقرار سوق النفط

وتابع: هذه السياسات تستند إلى التعاون الدولي، ومصلحة الاقتصاد العالمي، وألقت أزمة كورونا خلال عام 2020، بظلالها على أسواق النفط وتضرر كافة الدول المنتجة والمستهلكة، ولكن السعودية ولأنها قوة اقتصادية وبإمكانها تغيير خارطة السوق النفطية، فقد نجحت في تخطي الأزمة بالتعاون مع الشريك الروسي، وهو ما يحسب لها كدولة لها ثقلها النفطي وخبرتها الطويلة".