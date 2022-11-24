لم يحتفل مع زملائه بل أسرع نحو "ميسي".. شاهد ما قاله "البليهي" لنجم الأرجنتين وتحقق في النهاية
لم يحتفل اللاعب السعودي علي البليهي مع زملائه بالهدف الثاني ضد الأرجنتين، في مباراتهم بكأس العالم في قطر، يوم الثلاثاء الماضي، بل أسرع نحو نجم التانجو ليونيل ميسي، وربت على ظهره، ثم أطلق العبارة "النبوءة" الصارمة في وجهه.
وتحت عنوان "قالها البليهي وتحققت"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: كشف السعودي "البليهي" عقب المباراة، ما حدث مع "ميسي"، حيث اعترف أنه قال لكابتن التانجو: "لن تفوزوا علينا.. لن تفوزوا علينا".
وحقق المنتخب السعودي فوزًا مستحقًا على حساب نظيره الأرجنتيني، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الطرفين، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.
وتبدي الصحيفة دهشتها من الثقة والقوة التي واجه بها "البليهي" "ميسي"، وكيف أعلن فوز السعودية في وجه نجم التانجو، عقب الهدف الثاني، وقبل نهاية المباراة بأربعين دقيقة كاملة، وهو ما تحقق بالفعل في النهاية، في مفاجأة صدمت محبي الأرجنتين، وأسعدت السعوديين.
وحسب موقع "سبورت 360"، علّق النيجيري أوديزن إيجالو مهاجم فريق الهلال، على مشادة "البليهي" مع "ميسي"، حيث أكد "إيجالو" أن "المباراة شهدت استفزاز ميسي لنجوم المنتخب السعودي، عن طريق السخرية منهم بابتسامات غريبة طوال المباراة، خاصة بعدما أحرز "ميسي" هدف الأرجنتين من ضربة جزاء".
وكان منتخب الأرجنتين قد تقدم بهدف عن طريق "ميسي" قبل أن يتعادل صالح الشهري مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يضيف سالم الدوسري ثاني الأهداف بعد دقائق قليلة، وهو ما دفع "البليهي" للذهاب إلى "ميسي" للرد على أفعاله.