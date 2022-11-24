لم يحتفل مع زملائه بل أسرع نحو "ميسي".. شاهد ما قاله "البليهي" لنجم الأرجنتين وتحقق في النهاية

لم يحتفل اللاعب السعودي علي البليهي مع زملائه بالهدف الثاني ضد الأرجنتين، في مباراتهم بكأس العالم في قطر، يوم الثلاثاء الماضي، بل أسرع نحو نجم التانجو ليونيل ميسي، وربت على ظهره، ثم أطلق العبارة "النبوءة" الصارمة في وجهه.