برعاية أمير الرياض.. انطلاق ﻿"منتدى القرآن التقني" الأحد المقبل

ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه المملكةُ العديدَ من الفعاليات والملتقيات العلمية في الكثير من المجالات والتخصصات؛ تعزيزًا لمكانة البلاد العلمية، وتأكيدًا لريادتها في خدمة القرآن الكريم، والمجالات التقنية المختلفة.