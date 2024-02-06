برعاية أمير الرياض.. انطلاق ﻿"منتدى القرآن التقني" الأحد المقبل

ينطلق منتدى القرآن التقني، الأحد المقبل، في الرياض، تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.
ويعدّ أول منتدى علمي متخصص يناقش التقنيات الحديثة واستثمارها لخدمة القرآن الكريم، ويعقد بالشراكة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجمعية "مكنون".
ويهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة والناشئة في تسهيل تلاوة القرآن وحفظه ومراجعته، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصّين والأكاديميين.
كما يستعرض المنتدى عددًا من التجارب الناجحة للمنصات القرآنية الرقمية.
ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه المملكةُ العديدَ من الفعاليات والملتقيات العلمية في الكثير من المجالات والتخصصات؛ تعزيزًا لمكانة البلاد العلمية، وتأكيدًا لريادتها في خدمة القرآن الكريم، والمجالات التقنية المختلفة.
ويشارك في المنتدى نخبة من الأكاديميين السعوديين، من خلال تقديم أوراق علمية في مسارات تقنية متخصّصة، كتقنيات البلوكشتين والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع الممتد.
ويشهد المنتدى استعراضًا للمنصات القرآنية الرقمية الناجحة، وإمكانية نمذجتها والاستفادة منها.
كما سيشهد توقيع العديد من مذكرات التعاون بين الجهات المشاركة في المنتدى، وعلى رأسها مؤسسات القطاع الثالث، في مجال تطوير المنصات القرآنية واستثمار الفرص الواعدة في هذا القطاع.
وقد شهدت العاصمةُ السعودية الرياض في الأسبوع المنصرم، تنظيمَ تحدّي التطبيقات القرآنية، بمشاركة أكثر من "1800" مبرمج ومختصّ في الذكاء الاصطناعي، من أكثر من 42 دولة حول العالم؛ للتنافس على تقديم منصات مبتكرة لخدمة القرآن الكريم.