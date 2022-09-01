224 جولة تفتيشية على المحال التجارية بالجبيل تغلق 65 منشأة مخالفة

وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق 65 منشأة مخالفة، تنوعت مخالفاتها ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعمال ورخص منتهية، ومخالفات المباني والتجهيزات، إضافة إلى إتلاف 460 كيلو من اللحوم والأسماك والمواد الغذائية مجهولة المصدر، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على مخالفي الأنظمة والتعليمات البلدية.