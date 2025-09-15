مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ ثلاثينية من تبعات حمل خارج الرحم بإجراء طبي متقدم

ذكر ذلك الدكتور سعد الشهراني المدير الطبي بالمستشفى، والذي أضاف بأن المراجعة وصلت قسم الطوارىء بالمستشفى محولة من مستشفى آخر، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لها، وعمل الفحوصات الطبية الدقيقة، والتي كشفت بدقة عن وجود حمل خارج الرحم في بداية قناة فالوب من الجهة اليسرى مع وجود تليف كبير الحجم بالرحم، كما أثبتت نتائج التحاليل المخبرية وجود إرتفاع كبير في هرمون الحمل، وهو الأمر الذي يشير إلى الإحتمالية العالية لإنفجار كيس الحمل، وما يترتب عليه من مضاعفات خطيرة منها النزيف الشديد وصدمة بالجسم نتيجة فقدان الدم، وتلف قناة فالوب واحتمالية الوفاة لا سمح الله.