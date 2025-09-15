مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ ثلاثينية من تبعات حمل خارج الرحم بإجراء طبي متقدم

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إنقاذ حياة مراجعة في العقد الثالث من العمر، تعاني من مضاعفات متزايدة لحمل خارج الرحم ، مسبباً الام شديدة وحدوث نزيف بصورة شبه دورية ، الأمر الذي أدى إلى شعورها بالضعف العام بالجسم.
ذكر ذلك الدكتور سعد الشهراني المدير الطبي بالمستشفى، والذي أضاف بأن المراجعة وصلت قسم الطوارىء بالمستشفى محولة من مستشفى آخر، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لها، وعمل الفحوصات الطبية الدقيقة، والتي كشفت بدقة عن وجود حمل خارج الرحم في بداية قناة فالوب من الجهة اليسرى مع وجود تليف كبير الحجم بالرحم، كما أثبتت نتائج التحاليل المخبرية وجود إرتفاع كبير في هرمون الحمل، وهو الأمر الذي يشير إلى الإحتمالية العالية لإنفجار كيس الحمل، وما يترتب عليه من مضاعفات خطيرة منها النزيف الشديد وصدمة بالجسم نتيجة فقدان الدم، وتلف قناة فالوب واحتمالية الوفاة لا سمح الله.
موضحاً بأنه على الفور تم استدعاء فريق طبي متخصص من استشاريي الأشعة التداخلية والنساء والولادة والعناية المركزة والطوارىء، وعقب دراستهم لكامل نتائج الفحوصات، إتخذوا القرار بسرعة التدخل العلاجي لإزالة الحمل خارج الرحم، وذلك باستخدام أسلوب طبي متقدم، يعتمد على تقنيات الأشعة التداخلية للحفاظ على الرحم، خاصة وأن هذا الحمل هو الأول للمراجعة.
وأضاف الدكتور الشهراني أنه أجريت للمراجعة عملية قسطرة استغرقت 45 دقيقة فقط، وتم فيها عمل فتحة صغيرة لا تتعدى 2 ملم. حيث تم إغلاق الشرايين المغذية للحمل والتليف في نفس الوقت، نقلت بعدها المراجعة إلى جناح التنويم، موضحاً أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، إذ بينت فحوصات السونار ما بعد العملية إزالة الحمل خارج الرحم بصورة كاملة، وإنضباط مستوى هرمون الحمل. مفيداً بأن المراجعة خرجت من المستشفى بعد يومين وهي بصحة جيدة وعادت لممارسة حياتها بصورة طبيعية.