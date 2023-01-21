معهد التطوير المهني التعليمي ينظم ندوة "المعلم الملهم للرؤية الطموحة 2030"

ينظم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، ندوة افتراضية -عن بُعد- يوم الثلاثاء المقبل بعنوان "المعلم الملهم للرؤية الطموحة 2030"؛ وذلك تحت شعار "لنتشارك معًا في بناء وطن نفتخر به" تزامنًا مع اليوم الدولي للتعليم.