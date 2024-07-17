جامعة الملك فيصل تعلن نتائج الدفعة الأولى للمقبولين للبكالوريوس والدبلوم "انتظام"

أعلنت جامعة الملك فيصل، اليوم، نتائج قبول الدفعة الأولى في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم (انتظام)، وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني للجامعة.
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد الفريدان؛ أن الجامعة حققت الرغبة الأولى لما نسبته (60.67%) من المرشحين والمرشحات للقبول في الدفعة الأولى، والرغبة الثانية لما نسبته (70.98%) من المرشحين والمرشحات للقبول في الدفعة الأولى، من خلال المفاضلة بينهم إلكترونياً، وبحسب الأعداد التي حدّدها مجلس الجامعة لكل كلية، وذلك بحسب النسبة الموزونة والرغبات التي يتم اختيارها تسلسلياً، حيث يقوم النظام بإعطاء الأفضل من الأعلى (وهي الرغبة الأولى) حتى الأدنى (وهي الرغبة الأخيرة).
وأكّد د. "الفريدان"؛ ضرورة دخول المقبولين عبر حساب طلب القبول، والضغط على زر (تأكيد القبول)؛ ليتاح لهم بعد ذلك خطوات إكمال إجراءات قبولهم، مبيناً أن نهاية تأكيد القبول الإلكتروني ستكون يوم (الجمعة 13 المحرم 1446هـ؛ الموافق 19 يوليو 2024م) في الساعة (12 ظهراً)، وفي حال عدم تأكيد القبول خلال المدة المحدّدة سيتم إلغاء طلب القبول نهائياً.
وأشار د. "الفريدان"؛ إلى أن الطلبة الذين تم قبولهم في رغبة غير مفضلة لهم، بأن عليهم تأكيد القبول في حال أرادوا أن يتم قبولهم فيها، أو الاستمرار في المنافسة على الترقية للقبول في رغبة أخرى مع الدفعة اللاحقة، مبيناً أنه على الطلبة الذين لديهم قبول بجامعتيْن في وقتٍ واحد إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى، ومن ثم تأكيد القبول في جامعة الملك فيصل، وفي حال عدم إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى فسيتم إلغاء القبول نهائياً.
وأفاد بأنه يتعين على جميع المقبولين الدخول على هذه الأيقونة وإرفاق الوثائق المطلوبة بحد أقصى يوم الإثنين 23 /01/ 1446هـ؛ الموافق 29 /07/ 2024م، الساعة الثانية عشرة ظهراً، مشيراً إلى أن المقبولين في الكليات الصحية والطب البيطري سيكونون مرشحين للقبول مبدئياً حتى يتم اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي، وفي حال عدم اجتيازهم، فإن الجامعة ستقوم باختيار كلية أخرى غير صحية دون الرجوع إليه، منوّهاً إلى أن ذلك ينطبق على المقبولين مبدئياً في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والمقبولين مبدئياً في كلية الآداب في تخصص اللغة الإنجليزية وتخصص الإعلام وتخصص السياحة والضيافة، وكلية التربية في تخصص علوم الرياضة والنشاط البدني.