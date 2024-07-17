جامعة الملك فيصل تعلن نتائج الدفعة الأولى للمقبولين للبكالوريوس والدبلوم "انتظام"

وأشار د. "الفريدان"؛ إلى أن الطلبة الذين تم قبولهم في رغبة غير مفضلة لهم، بأن عليهم تأكيد القبول في حال أرادوا أن يتم قبولهم فيها، أو الاستمرار في المنافسة على الترقية للقبول في رغبة أخرى مع الدفعة اللاحقة، مبيناً أنه على الطلبة الذين لديهم قبول بجامعتيْن في وقتٍ واحد إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى، ومن ثم تأكيد القبول في جامعة الملك فيصل، وفي حال عدم إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى فسيتم إلغاء القبول نهائياً.