أمين "التعاون الإسلامي" يستقبل وزيرًا بريطانيًّا ويبحثان التطورات في غزة

استقبل الأمينُ العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أمس، في مقرّ الأمانة العامة بجدة؛ وزيرَ الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والكومنولث والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد، لورد منطقة ويمبلدون.
وناقش الجانبان السبلَ والوسائل الكفيلة بتعزيز الحوار والتعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والمملكة المتّحدة، والتطورات في غزة، والقضية الفلسطينية، مشدّدين على ضرورة السعي إلى تنفيذ حلّ الدولتين، إضافة إلى مناقشة القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك أفغانستان والسودان.
وجدّد الأمينُ العام موقفَ منظمة التعاون الإسلامي ودعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة، بشكل عاجل؛ لوقف جميع أشكال العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.