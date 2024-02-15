أمين "التعاون الإسلامي" يستقبل وزيرًا بريطانيًّا ويبحثان التطورات في غزة

وناقش الجانبان السبلَ والوسائل الكفيلة بتعزيز الحوار والتعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والمملكة المتّحدة، والتطورات في غزة، والقضية الفلسطينية، مشدّدين على ضرورة السعي إلى تنفيذ حلّ الدولتين، إضافة إلى مناقشة القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك أفغانستان والسودان.