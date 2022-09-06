اكتشفها فلكي عربي.. 12 زخة شهابية جديدة تنضم رسميًّا لـ"IAU"

اعتمد الاتحاد الفلكي الدولي "IAU"، اثنتي عشرة زخة شهابية جديدة اكتشفها الفلكي "محمد شوكت عودة" مدير مركز الفلك الدولي في أبو ظبي وعضو منظمة الشهب الدولية، وتم إضافتها رسميًّا على الموقع الرسمي للاتحاد.
ووفقًا لبيان صدر عن مركز الفلك الدولي؛ فقد جاء الاكتشاف بعد تحليل نتائج شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك التابعة لمركز الفلك الدولي، وتتكون هذه الشبكة من ثلاث محطات موزعة في صحراء أبو ظبي، وتقوم يوميًّا وبشكل آلي بتصوير الشهب التي تظهر في سماء الإمارات.
وقد قام الفلكي "عودة" بتحليل نتائج هذه الأرصاد الممتدة على الفترة منذ تشغيل الشبكة في العام 2017 إلى نهاية العام 2021، والتي شملت 76 ألفًا و765 شهابًا، وتحديد مدار كل منها حول الشمس وعناصرها المدارية، وبعد ذلك تم إعداد برنامج حاسوب لتحليل هذه الشهب ومقارنتها بالزخات الشهابية المعروفة باستخدام طريقة تسمى "معايير المسافة"، ونتيجةً لذلك تم تحديد مجموعات الشهب التي لا تتبع أي زخة شهابية معروفة.
وعليه فقد تمت مخاطبة الاتحاد الفلكي الدولي والتعريف بالزخات الشهابية الجديدة والشهب التابعة لكل منها، مع ذكر العناصر المدارية إضافة إلى الاسم المقترح للزخة الجديدة، وقد أقر الاتحاد الفلكي الدولي جميع الزخات المقترحة وتم تسجيلها ونشرها على موقعه، وفيما يلي تفصيل لكل زخة جديدة:
- الزخة الشهابية الأولى تسمى January lambda-Geminids (JLG)، وتقع بمجموعة التوأمين، وتم رصد 20 شهابًا تابعًا لها وتنشط في يناير.
- الزخة الشهابية الثانية تسمى mu-Arietids (MAR)، وتقع في مجموعة الحمل، وتم رصد 38 شهابًا تابعًا لها وهي تنشط في شهر أكتوبر.
- الزخة الشهابية الثالثة تسمى 64-Cetids (SCD)، وتقع في مجموعة قيطس، وتم رصد 18 شهابًا تابعًا لها وهي تنشط في شهر أكتوبر.
- الزخة الشهابية الرابعة تسمى rho-Taurids (RTU)، وتقع في مجموعة الثور، وتم رصد 80 شهابًا تابعًا لها وهي تنشط في شهر نوفمبر.
- الزخة الشهابية الخامسة تسمى alpha-Fornacids (AFO)، وتقع في مجموعة الكور، وتم رصد 7 شهب تابعة لها وهي تنشط في شهر يناير.
- الزخة الشهابية السادسة تسمى upsilon-Librids (ULI)، وتقع في مجموعة الميزان، وتم رصد 12 شهابًا تابعًا لها وهي تنشط في شهر مايو.
- الزخة الشهابية السابعة تسمى mu-Sagittariids (MSA)، وتقع في مجموعة القوس، وتم رصد 12 شهابًا تابعًا لها وهي تنشط في شهر يونيو.
- الزخة الشهابية الثامنة تسمى mu-Cetids (MCD)، وتقع في مجموعة قيطس، وتم رصد 25 شهابًا تابعًا لها وهي تنشط في شهر نوفمبر.
- الزخة الشهابية التاسعة تسمى May delta-Librids (LDM)، وتقع في مجموعة الميزان، وتم رصد 27 شهابًا تابعًا لها وهي تنشط في مايو.
- الزخة الشهابية العاشرة تسمى chi-Aurigids (CUA)، وتقع في مجموعة ممسك الأعنّة، وتم رصد 38 شهابًا تابعًا لها وهي تنشط في شهر يناير.
- الزخة الشهابية الحادية عشرة تسمى 51-Leonids (FLN)، وتقع في مجموعة الأسد، وتم رصد 29 شهابًا تابعًا لها وهي تنشط في شهر مارس.
- الزخة الشهابية الثانية عشرة تسمى 53-Draconids (FDR)، وتقع في مجموعة التنين، وتم رصد 19 شهابًا تابعًا لها وهي تنشط في أغسطس.
يشار إلى أن شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك، هي جزء من برنامج دولي برعاية وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الذي تشارك فيه 7 شبكات أخرى في الولايات المتحدة، وواحدة في كل من أوروبا وأستراليا والبرازيل وتشيلي وناميبيا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وتركيا.
شبكة الإمارات هي الوحيدة من الوطن العربي التي ساهمت منذ إنشائها في العديد من الاكتشافات التي أعلنها الاتحاد الفلكي الدولي، وشاركت في العديد من الأبحاث التي نُشرت في المجلات العلمية المحكمة، وتحظى الشبكة بدعم مستمر من دولة الإمارات؛ مما يبقيها بمستوى عالٍ من الدقة والرصانة.
يشار إلى أن إدارة محطات شبكة الإمارات وصيانتها تتم من قِبَل عدد من المهندسين الأعضاء في مركز الفلك الدولي وهم: أنس محمد، وأسامة غنام، وسامح العشي، وعلي ناصر، وإبراهيم غنيمات، ورامي الخطيب، والفلكي "عودة" الذي يشغل موقع العضوية أيضًا في الجمعية الفلكية الأردنية وعضو مؤسس في الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.