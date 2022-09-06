اكتشفها فلكي عربي.. 12 زخة شهابية جديدة تنضم رسميًّا لـ"IAU"

وقد قام الفلكي "عودة" بتحليل نتائج هذه الأرصاد الممتدة على الفترة منذ تشغيل الشبكة في العام 2017 إلى نهاية العام 2021، والتي شملت 76 ألفًا و765 شهابًا، وتحديد مدار كل منها حول الشمس وعناصرها المدارية، وبعد ذلك تم إعداد برنامج حاسوب لتحليل هذه الشهب ومقارنتها بالزخات الشهابية المعروفة باستخدام طريقة تسمى "معايير المسافة"، ونتيجةً لذلك تم تحديد مجموعات الشهب التي لا تتبع أي زخة شهابية معروفة.