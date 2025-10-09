هونر تدعم مبادرة "خريطة المملكة" بالتعاون مع ببجي موبايل في أبرز الجامعات السعودية

أعلنت شركة HONOR عن تعاونها مع لعبة PUBG MOBILE في مبادرة "خريطة المملكة" التعليمية الرائدة، وهي منافسة إلكترونية تُقام في عدد من أبرز الجامعات السعودية، احتفاءً بالإبداع والابتكار لدى الشباب السعودي وتسليط الضوء على التراث الثقافي الغني للمملكة وهويتها الوطنية.