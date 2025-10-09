هونر تدعم مبادرة "خريطة المملكة" بالتعاون مع ببجي موبايل في أبرز الجامعات السعودية

أعلنت شركة HONOR عن تعاونها مع لعبة PUBG MOBILE في مبادرة "خريطة المملكة" التعليمية الرائدة، وهي منافسة إلكترونية تُقام في عدد من أبرز الجامعات السعودية، احتفاءً بالإبداع والابتكار لدى الشباب السعودي وتسليط الضوء على التراث الثقافي الغني للمملكة وهويتها الوطنية.
وفي إطار هذا التعاون، تقدم هونر جهاز HONOR Pad 10 للفائزين بالمبادرة، مما يمنحهم تجربة عملية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الإبداع والإنتاجية. وسيقوم الطلاب بتصميم خرائطهم الخاصة ولعبها مباشرة عبر الجهاز، مستفيدين من أدائه القوي وشاشته الغامرة التي تعزز تجربة التصميم واللعب على حد سواء.
يتميز HONOR Pad 10 بشاشة Eye Comfort مقاس 12.1 بوصة بدقة 2.5K ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 88%، مع معدل تحديث ديناميكي يصل إلى 120 هرتز، ما يضمن تجربة عرض سلسة وغامرة.
ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 ونظام MagicOS 9.0 المبني على Android 15، مدعوماً بخصائص ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي مثل أدوات الكتابة الذكية (AI Writing Tools) وHONOR Notes وMagic Portal، مما يجعله مثالياً للتعلم والإبداع والمهام المتعددة.
كما يأتي ببطارية سعة 10,100 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 35 واط، إلى جانب ستة مكبرات صوت قوية بتقنية HONOR Spatial Audio لتجربة صوتية غامرة، مما يجعله الرفيق المثالي للإنتاجية والترفيه في آن واحد.
تقوم مبادرة “Map the Kingdom” على نمط WOW Mode في لعبة PUBG MOBILE، حيث يتنافس طلاب من ثماني جامعات سعودية بارزة — من بينها جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن — في تصميم خرائط مستوحاة من التراث الثقافي للمملكة ورؤيتها المستقبلية.
"تمثل مبادرة PUBG MOBILE WOW Saudi Hackathon خطوة رائدة تجمع بين الانتشار العالمي للألعاب المحمولة والروح الإبداعية الفريدة التي تميز الشباب في المملكة."
وتتوافق هذه المبادرة مع رؤية السعودية 2030، إذ تجمع بين التعليم والألعاب والابتكار الثقافي، لتمكين الشباب من الإسهام في تطوير منظومة الألعاب في المملكة.
وفي تعليقه على التعاون، قال جيري لياو، المدير العام لشركة HONOR في السعودية:
"في هونر، نفخر بدعم روح الإبداع والتعليم لدى الشباب السعودي. شراكتنا مع ببجي موبايل تعكس التزامنا بتمكين الجيل القادم من خلال التكنولوجيا التي تعزز الإنتاجية والخيال، كما نفخر بالمساهمة في إبراز تراث المملكة الغني عبر الابتكار والتصميم."
تستضيف كل جامعة مشاركة مسابقة داخلية لاختيار أفضل الفرق، التي ستتأهل لاحقاً إلى المرحلة الوطنية في ساحة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.
وسيتم تقييم الخرائط المبتكرة من قبل لجنة تحكيم متخصصة، ويحصل الفائزون على أجهزة HONOR Pad 10 كجزء من الجوائز المقدمة.
ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو ربط التعليم بالثقافة والتكنولوجيا، تأكيداً على رسالة هونر في إلهام الإبداع والتميز بين الشباب السعودي.
تتوفر لعبة PUBG MOBILE مجاناً على متجر App Store ومتجر Google Play.