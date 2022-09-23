الرابطة تثمن جهود وساطة سمو ولي العهد في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

وأشاد الأمين العام للمنظمة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بهذا النجاح الكبير الذي حقَّقَته الوساطة بتوفيق الله تعالى، ثم بفضل مساعي سموه الحثيثة، في إطار تبنّيه "المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية"، مُنوِّهًا بما تلا ذلك من جهودٍ بذلتها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، لتسهيل إجراءات عودة الأسرى المفرج عنهم إلى بلدانهم.