مساعد وزير الداخلية: اتفاقية "هيوماين" تدعم توطين الذكاء الاصطناعي وتعزز كفاءة العمل المؤسسي

وأوضح سموه أن الاتفاقية، التي وُقعت خلال حفل افتتاح مؤتمر "أبشر 2025" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تمثل محورًا أساسيًا في تطوير البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء، بما يعزز من تحديث البيئة التقنية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية والإدارية داخل الوزارة. وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز القدرات الرقمية لوزارة الداخلية عبر تبني تقنيات متقدمة في مجالات نماذج اللغة الكبيرة، والحلول الذكية، والحوسبة المتقدمة، ما ينعكس على تحسين الأداء التشغيلي، وتحليل البيانات، وجودة الخدمات المقدمة، ودعم صناعة القرار. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "هيوماين" طارق أمين، أن هذه الشراكة الإستراتيجية تُجسد توجه الشركة نحو تطوير حلول ذكاء اصطناعي آمنة وفعّالة، تستفيد من تقنيات اللغة العربية المتقدمة وأدوات التحليل الذكي، لتلبية احتياجات الجهات الحكومية.