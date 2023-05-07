"يلو" تستعرض تجربتها في قطاع النقل بمعرض سوق النقل في دبي

وعن هذه المشاركة تحدث الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران قائلاً: حرصنا من خلال هذه المشاركة على أن نكون سفراء جيدين لصناعة النقل في المملكة والتي تشهد تطوراً وحراكاً غير مسبوق في ضوء رؤية 2030 التي دفعت كافة القطاعات في المملكة نحو مستويات عالية من التنافسية والإبداع، بما ينعكس على جودة المخرجات التي يلمسها بوضوح ويتمتع بها المواطن والمقيم والزائر للمملكة، فالعمل متواصل في "يلو" لتطوير خدماتنا بشكل مستمر والاستفادة من كل جديد يظهر، والعمل على الابتكار لتحسين وتطوير تجربة العميل معنا، بالإضافة للتحديث المستمر لأسطولنا بأحدث المركبات والتي كان آخرها توقيع صفقة لضم السيارات الكهربائية إلى الأسطول في نقلة نوعية تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في الحفاظ على البيئة، وحقيقة كنا سعداء جداً بالأصداء الجيدة التي استمعنا إليها من زوار جناحنا في المعرض والتي كانت تشيد بما نقدمه وتعتبره نقلة مميزة إلى الأمام في قطاع صناعة النقل في منطقة الشرق الأوسط.