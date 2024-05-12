النائب العام يفتتح نيابة مطار الملك خالد بالرياض

وتعمل هذه النيابة على مدار الساعة؛ لضمان تمتّع المسافرين بحقوقهم والضمانات المقررة لهم، ويعمل بها كادر من المؤهلين من أعضاء النيابة العامة ومساعديهم ممن تمّ تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة وفق أعلى معايير الكفاءة القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية، ويتمّ العمل بها وفق أفضل الممارسات المهنية العدلية للوصول للعدالة الناجزة.