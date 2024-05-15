"وزارة الصناعة" تُطلق "دورة تحليل المخاطر" بالتعاون مع معهد الصناعات الغذائية

وتهدف الدورة، التي تستمر لمدة 30 يوماً، إلى تزويد المتدربين بالمهارات والكفاءات في أساسيات فهم نظام إدارة سلامة الأغذية، القائم على تحليل المخاطر ونقطة التحكم الحرجة؛ حيث يهدف المستوى الثاني لنظام تحليل المخاطر ونقطة التحكم الحرجة للأغذية في تصنيع الأغذية، من خلال تزويد موظفيه الحاليين بالمفاهيم للأنظمة الأساسية والمعايير للمخاطر في ورش العمل الحديثة والمصانع التجريبية، تحت إشراف طاقم تدريب من ذوي المهارات العالية والخبرة.