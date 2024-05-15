"وزارة الصناعة" تُطلق "دورة تحليل المخاطر" بالتعاون مع معهد الصناعات الغذائية

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع معهد الصناعات الغذائية، المستويين الثاني والثالث من دورة تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.
وتهدف الدورة، التي تستمر لمدة 30 يوماً، إلى تزويد المتدربين بالمهارات والكفاءات في أساسيات فهم نظام إدارة سلامة الأغذية، القائم على تحليل المخاطر ونقطة التحكم الحرجة؛ حيث يهدف المستوى الثاني لنظام تحليل المخاطر ونقطة التحكم الحرجة للأغذية في تصنيع الأغذية، من خلال تزويد موظفيه الحاليين بالمفاهيم للأنظمة الأساسية والمعايير للمخاطر في ورش العمل الحديثة والمصانع التجريبية، تحت إشراف طاقم تدريب من ذوي المهارات العالية والخبرة.
وترتكز الدورة على محاور عدة؛ منها: بناء فهم ومعرفة أساسيات الإدارة لسلامة الأغذية، وإعداد وتنفيذ الإجراءات للمراقبة، والإجراءات التصحيحية والتحقق، وكذلك التوثيق لإجراءات إدارة سلامة الأغذية القائمة على نظام تحليل المخاطر ونقطة التحكم الحرجة (HACCP).
وأوضح مدير معهد الصناعات الغذائية إبراهيم العقيلي؛ أن هذه الدورة تأتي استكمالاً لجهود الوزارة والمعهد في تنمية القدرات البشرية، مبيناً أن الدورة تُعزّز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محلياً وعالمياً، وتشجع على اغتنام الفرص الواعدة الناتجة من الاحتياجات المُتجدّدة والمُتسارعة، للوصول إلى أعلى جودة في عالم صناعة الغذاء.