أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مشاريع الأمانة وينوه بدعم القيادة لقطاع البلديات

اطلع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على تقرير مفصل عن المشروعات التي تنفذها أمانة منطقة تبوك ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بالإمارة أمين منطقة تبوك، المهندس حسام بن موفق اليوسف، حيث ناقش خلال اللقاء سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها.
كما اطلع على تقرير عن مقومات وفرص الاستثمار التي طرحتها أمانة المنطقة هذا العام ومشروعات البنية التحتية للمنطقة لعام 2023م. كما اطلع على تقرير مفصل عن مشروعات الإسكان بالمنطقة التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها ونسب الإنجاز في المشروعات.
إلى ذلك، نوه أمير منطقة تبوك بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد- لقطاع البلديات بالمملكة، مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود من أجل إنجاز المشاريع والأعمال والخدمات والتي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.