أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مشاريع الأمانة وينوه بدعم القيادة لقطاع البلديات

كما اطلع على تقرير عن مقومات وفرص الاستثمار التي طرحتها أمانة المنطقة هذا العام ومشروعات البنية التحتية للمنطقة لعام 2023م. كما اطلع على تقرير مفصل عن مشروعات الإسكان بالمنطقة التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها ونسب الإنجاز في المشروعات.