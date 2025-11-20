الهيئة السعودية للمياه تتعاون مع شركة "إب كربون" لإطلاق أول مشروع عالمي لإزالة الكربون من عمليات تحلية المياه دعماً لرؤية 2030

وتسهم الهيئة السعودية للمياه، من خلال دمج تقنية "إب" في البنية التحتية لتحلية المياه، في تحقيق فوائد بيئية ملموسة للمملكة. وتتمتع محطات التحلية التابعة للهيئة بالقدرة على إزالة حوالي 85 ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، مع تعزيز كفاءة المحطات. وإلى جانب إزالة الكربون، تساعد هذه العملية على استعادة التوازن الكيميائي للمحيطات من خلال خفض مستويات الحموضة الناتجة عن تراكم الكربون في الغلاف الجوي، ما يعود بالنفع على النظم البيئية البحرية في الخليج العربي. وتعتمد هذه النتائج على دراسات علمية أُجريت في الولايات المتحدة وأظهرت تحسناً ملموساً في كيمياء المحيطات عند استخدام عملية "إب".