نادي دبي للصحافة: منتدى الإعلام العربي 4 - 5 أكتوبر المقبل برعاية محمد بن راشد

وقالت المري: "لا شك أن العامين الماضيين حملا تحديات كبيرة للعالم، حيث كان لهذه الفترة وما أفرزتها من تداعيات كبير الأثر على القطاعات الحيوية كافة، ومن بينها الإعلام، إلا أن تلك التداعيات جاءت مشمولةً بعض الفرص، ومثال على ذلك مستويات الاستهلاك الإعلامي التي زادت بصورة لافتة ولاسيما على صعيد الإعلام الرقمي، ما يشجعنا على إعمال النظر في أحوال القطاع لتكوين تصورات موضوعية لمتطلبات التطوير الإعلامي في المنطقة خلال السنوات المقبلة".