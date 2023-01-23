مع بواكير ظهوره.. "الفقع.. فوائده وأشكاله وأنواعه" في معلومات ترصدها "سبق"

أنواع وأشكال متعددة

فطر الكمأة له عدة أنواع منها: "الزبيدي" وينبت في الشعاب وأطراف الأودية ويمتاز بلونه الأبيض الناصع، وحجمه كبير قد يصل إلى حجم البرتقالة الكبيرة، وقد يتجاوز ذلك في حالات نادرة، و"الخلاسي" ينبت في القيعان والفياض ولونه أحمر وهو أصغر من الزبيدي، وهو في بعض المناطق ألذ وأغلى في القيمة من الزبيدي، و"الجبى" ولونه بني داكن محمرّ وهو صغير جدًّا، و"الهوبر" ولونه بني داكن وداخله أبيض، وهذا النوع يظهر قبل ظهور أنواع الكمأة الأخرى؛ إذ ظهوره دليل على أن بقية أنواع الكمأة ستظهر قريبًا، وهو أردأ أنواع الكمأة لصغره وتراكم التربة عليه.