"الصندوق العقاري": مليار ريال قيمة التمويل العقاري لمستفيدي "سكني" خلال "معرض سيتي سكيب"

وأشار الصندوق العقاري في ختام مشاركته في فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي، اليوم، إلى أنه وقّع 6 اتفاقيات ومذكرات تعاون مع القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، كما أطلق منتج "ذرى سكن بلس" بالشراكة مع مؤسسة "سكن"، معلنًا عن زيارة أكثر من 20 ألف زائر، بالإضافة إلى عدد من زيارات الوفود العربية والخليجية والعالمية المشاركة في معرض سيتي سكيب لجناحه التفاعلي الذي عرّف من خلاله الزوار بالحلول التمويلية والفرص الحصرية لتسهيل رحلة التملك.