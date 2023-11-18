توقيع مذكرة تعاون بين "مسك" وصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم الكوادر الوطنية بعدة مهن

وتقتضي المذكرةُ استفادة المتدربين والمتدربات من المنتجات والبرامج والخدمات من إرشاد وتدريب وتمكين؛ وفقًا للآلية المتبعة بين الجهتين، ومن ذلك منتج تطوير الخريجين (تمهير)، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، وبرنامج مسك للإعداد المهني، إضافة إلى برامج مسك التخصصية، وتجربة العمل الافتراضي، وبرنامج "اكتشف مسارك"؛ حيث اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون.