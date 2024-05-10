"هلال المدينة المنورة" ينجح في إعادة النبض لمريض خمسيني بساحات المسجد النبوي

تمكّنت الفرق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، بفضل الله، من إنقاذ وإعادة النبض لمريض خمسيني؛ وذلك بعد استجابتهم لبلاغ بساحات المسجد النبوي الشريف عقب صلاة الجمعة.
وفي التفاصيل: أوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقّت بلاغًا في تمام الساعة "13:35م"، يفيد بوجود مريض يعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بالمسجد النبوي الشريف في الساحة الجنوبية للمسجد النبوي الشريف، وعلى الفور توجّهت فرقة إسعافية تطوعية.
وأضاف: عند الوصول في تمام الساعة "13:38م"، قام الفريق الطبي التطوّعي بالتعامل مع المريض وفق النظام المتّبع لمثل هذه الحالات بالإنعاش القلبي الرئوي للمريض واستخدام جهاز مزيل الرجفان التابع للهيئة، وإعطاء المريض صدمات كهربائية؛ حيث تمّ نقل المريض إلى مركز صحي الصافية، بعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة له والتأكد من عودة النبض ولله الحمد.