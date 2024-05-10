"هلال المدينة المنورة" ينجح في إعادة النبض لمريض خمسيني بساحات المسجد النبوي

وفي التفاصيل: أوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقّت بلاغًا في تمام الساعة "13:35م"، يفيد بوجود مريض يعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بالمسجد النبوي الشريف في الساحة الجنوبية للمسجد النبوي الشريف، وعلى الفور توجّهت فرقة إسعافية تطوعية.