أكبر تحدي اجتماعي نوعي على مستوى المملكة بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

يمكن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كافة الشركاء والمنظمات غير الربحية من تأدية أدوارهم، بما يحقق التطلعات الحكومية الهادفة إلى قطاع غير ربحي مهم ومبادر وداعم ومؤثر يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث ينظم وينمي ويشرف على القطاع غير الربحي؛ لرفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.