أكبر تحدي اجتماعي نوعي على مستوى المملكة بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

في يوم السبت 20 مايو 2023 انطلق أكبر تحدي اجتماعي نوعي على مستوى المملكة، تحدي الاستثمار المجتمعي Impacthon بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ضمن أهداف المركز الرامية إلى تمكين منظومة الاستثمار الاجتماعي في المملكة وتحديد أبرز القضايا الاجتماعية؛ للوصول إلى حلول ريادية مستدامة.
يمتد تسجيل المشاركات بالأفكار الريادية المبتكرة عبر صفحة تحدي الاستثمار المجتمعي Impacthon حتى الحادي عشر من يوليو الجاري. https://impacthon.ncnp.gov.sa
يتضمن التحدي ثمانية مجالات هي: الخدمة المجتمعية والتعليم والبيئة والإسكان والحج والعمرة والطاقة والصحة والثقافة، بمجموعة من الفئات المستهدفة المشاركة وهي: طلاب وطالبات المرحلة الجامعية، رواد الأعمال الاجتماعيين، ومنسوبي القطاع غير الربحي ورواد الأعمال، والمهتمين بالاستثمار الاجتماعي، والمبتكرين الاجتماعيين.
يهدف التحدي في المقام الأول إلى رفع الوعي بأهمية الاستثمار الاجتماعي ومعالجته لأهم القضايا الاجتماعية لشرائح متعددة في المجتمع؛ بالاستفادة من العمل والخدمة الاجتماعية، ومن خلال توظيف رأس المال البشري بمختلف أنواعه؛ وصولاً إلى اسـتـثـمــار ذو عائد مادي يهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي إيجابي قابل للقياس.
يستهدف تحدي الاستثمار المجتمعي Impacthon الوصول إلى 4 آلاف فكرة وحل، وتأهيل 1,000 رائد اجتماعي، ويشمل معسكرات تأهيلية تطبيقية في مختلف مناطق المملكة الـ 13 بمشاركة 7 وزارات، وأكثر من 30 شريكاً.
يمكن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كافة الشركاء والمنظمات غير الربحية من تأدية أدوارهم، بما يحقق التطلعات الحكومية الهادفة إلى قطاع غير ربحي مهم ومبادر وداعم ومؤثر يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث ينظم وينمي ويشرف على القطاع غير الربحي؛ لرفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.