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"الجبير" يستقبل سفير قبرص المعيَّن حديثًا لدى المملكة

ودّع سفير اليابان المنتهية فترة عمله وشكره على جهوده
"الجبير" يستقبل سفير قبرص المعيَّن حديثًا لدى المملكة
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استقبل وزيرُ الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ سفيرَ جمهورية قبرص المعيَّن حديثًا لدى المملكة "مايكل أليكسيوس".

وتمنّى "الجبير" للسفير التوفيق في مهامّ عمله الجديد.

كما استقبل "الجبيرُ" في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفيرَ اليابان لدى المملكة "فوميو إيواي"، الذي ودّعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

وثمّن "الجبيرُ" الجهودَ الطيبة التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز العلاقات بين البلدين، متمنيًا له دوام التوفيق.

الرياض
عادل بن أحمد الجبير
وزيرُ الدولة للشؤون الخارجية

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