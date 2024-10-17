"الجبير" يستقبل سفير قبرص المعيَّن حديثًا لدى المملكة

كما استقبل "الجبيرُ" في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفيرَ اليابان لدى المملكة "فوميو إيواي"، الذي ودّعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.