ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كوريا

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – رسالة خطية من فخامة الرئيس لي جاي ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.