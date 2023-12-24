"عسيري" يقدم قراءته النقدية لمسرحية "الظل الأخير" في مهرجان الرياض للمسرح

ورأى "عسيري" أن العرض لم يكن بحاجة لقراءة نقدية أو أي حوار؛ حيث كان يجب أن نخرج من القاعة إلى منازلنا، لنكمل المتعة أكثر؛ كون اللغة أحيانًا تفسد الأشياء؛ مشيرًا إلى أن "المخرج ذهب بالمُشاهِد في العرض إلى منطقة أكثر روحانية، وحاول أن يتعامل مع هذه المنطقة باعتبار أنه قرأ مفردات من النص بقراءته الخاصة، ووضع لنا عنوانًا لكل لوحة".