بقيمة تتجاوز 150 مليونًا.. "الإذاعة والتلفزيون" تطلق حزمة من المشروعات الرائدة

وفي إطار تحسين الأداء والجودة، دشنت الهيئة كذلك مركز المراقبة والتحكم عن بعد، الذي يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي، ويتيح التحكم في أكثر من 200 محطة بث حول المملكة، مع إمكانية زيادة العدد إلى 500 موقع حسب الحاجة المستقبلية. ويعمل المركز على تحسين جودة الأداء وتقليل وقت الاستجابة للأعطال، بالإضافة إلى رفع كفاءة التشغيل وترشيد الإنفاق على عقود الصيانة.