بقيمة تتجاوز 150 مليونًا.. "الإذاعة والتلفزيون" تطلق حزمة من المشروعات الرائدة

برعاية وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون سلمان بن يوسف الدوسري، وبحضور مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث; وعددٍ من القيادات في القطاعين الحكومي والخاص والأوساط الإعلامية، دشنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم، حزمة من المشروعات الرائدة بقيمة تتجاوز 150 مليون ريال، وذلك في إطار تحقيق استراتيجيتها التحولية الشاملة، وتماشيًا مع عام التحول الإعلامي بهدف تعزيز سوق الإنتاج المحلي وتقدم نقلة نوعية في الخدمات الإعلامية المقدمة من الهيئة.
وتتضمن المشروعات تطوير القدرات التقنية، حيث أعلنت الهيئة إطلاق أكبر استوديو من نوعه في المنطقة، يمتد على مساحة تفوق 6000 متر مربع، ومزود بأحدث أنظمة التصوير والإضاءة والعزل الصوتي.
ويهدف الاستوديو إلى إنتاج برامج بمعايير عالمية، وزيادة كفاءة الإنتاج بنسبة تصل إلى 30 %، مع إمكانية استخدامه في عدة مواقع في الوقت ذاته، وتوظيف تقنيات الواقع المعزز (AR) والواقع الممتد (XR) في الإنتاج.
كما شملت المشروعات إطلاق منصة "سيما"، وهي مكتبة رقمية تحتوي على أرشيف الهيئة، وتتيح للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 400 ألف ساعة من المواد الأرشيفية. وأكثر من (1.2) مليون مادة بصرية وسمعية حيث حققت المنصة انتشارًا واسعًا قبل إطلاقها الرسمي، وأبرمت شراكات مع منصات كبرى مثل OSN وNetflix وstcTV.
وفي إطار تحسين الأداء والجودة، دشنت الهيئة كذلك مركز المراقبة والتحكم عن بعد، الذي يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي، ويتيح التحكم في أكثر من 200 محطة بث حول المملكة، مع إمكانية زيادة العدد إلى 500 موقع حسب الحاجة المستقبلية. ويعمل المركز على تحسين جودة الأداء وتقليل وقت الاستجابة للأعطال، بالإضافة إلى رفع كفاءة التشغيل وترشيد الإنفاق على عقود الصيانة.
واستكملت الهيئة حزمة تدشين المشروعات بالإعلان عن تدشين استديو البث (A ) الفائز بجائزة Broadcast Pro العالمية، الذي يعد من أضخم الاستديوهات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باحتوائه على 7 مواقع للتصوير مجهزة بـ 6 أنظمة لعمل الجرافيكس والشاشات.
وأعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، عن توجيه وزير الإعلام باعتماد مشروع إعادة تحديث وتطوير مسرح هيئة الإذاعة والتلفزيون وفق أحدث المواصفات العالمية ليكون جزءًا من المشهد الثقافي، ومعززًا لدور المسرح في الإنتاج الإعلامي الوطني.
وأوضح الحارثي أن هذه المشروعات تمثل جزءًا من رؤية الهيئة لتعزيز مكانة المملكة في مجال الإعلام، وتجسد التزامها بمواكبة أحدث التطورات التقنية والإعلامية، وزيادة إنتاج المحتوى المحلي وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى تمكين السوق الإنتاجي المحلي والإقليمي.
وشهد الحفل كذلك إطلاق الدورة البرامجية الجديدة التي تهدف إلى تحقيق التنوع والابتكار ومواكبة الحراك الوطني في مجالات متعددة مثل السياحة والرياضة والفن والثقافة، بكون هذه القطاعات من الروافد الاقتصادية المهمة، بالإضافة إلى تعزيز أنسنة المحتوى الإعلامي وزيادة التفاعل مع الجمهور.