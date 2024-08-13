الخميس المقبل.. بدْء سريان حظر صيد أسماك الكنعد في سواحل المنطقة الشرقية

وبيّن أن هذا الحظر يطبق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن تطبيق موسم حظر الصيد بواسطة الشباك الخيشومية يهدف إلى الحفاظ على الأمهات حاملات البيض وقت التفريخ، وعلى صغار أسماك الكنعد؛ حيث إن الصيد بواسطة هذه الوسيلة يعدّ عشوائيًّا وليس انتقائيًّا مثل باقي الوسائل التي تساعد على الحفاظ على صغار الأسماك، وتعطي الفرصة الأكبر لعملية التكاثر ووضع البيض.