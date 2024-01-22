الأول من نوعه.. بلدية بيشة تُطلق الروبوت الذكي لخدمة المُستفيدين

من ناحيته، قال رئيس بلدية بيشة المهندس علي آل جلبان: هذه التقنية (الربوت) تُعد الأولى من نوعها في بلديات المملكة وهي تأتي ضمن أولوياتنا في تعزيز العمل البلدي والتنموي وخدمة المستفيدين وتحسين جودة الحياة والممارسات من خلال استثمار التقنية الحديثة والوسائل الذكية لتلبية حاجة المستفيدين وتقديم الخدمات البلدية.