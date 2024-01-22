الأول من نوعه.. بلدية بيشة تُطلق الروبوت الذكي لخدمة المُستفيدين

أطلقت بلدية بيشة خدمة الروبوت الذكي، وتُعدُّ الأولى في تطبيقها على مستوى بلديات المملكة، ويتم من خلالها خدمة المستفيدين، وأخذ ملاحظاتهم وطلباتهم ومتابعتها والرد على استفساراتهم.
جاء ذلك في إطار خطتها التشغيلية التي تستهدف توظيف التقنيات الحديثة والرقمية والذكاء الاصطناعي في العمل البلدي.
وسيعمل الروبوت الذكي على تقديم جملة متنوعة من الخدمات كالترحيب بالعميل، وإمكانية تخزين بيانات العملاء وربطها بنظام التعاملات البلدية.
ويتميز الروبوت الذكي بخاصية عرض المعلومات في الاجتماعات والمناسبات، وإطلاع المتعاملين عليها مباشرةً.
من ناحيته، قال رئيس بلدية بيشة المهندس علي آل جلبان: هذه التقنية (الربوت) تُعد الأولى من نوعها في بلديات المملكة وهي تأتي ضمن أولوياتنا في تعزيز العمل البلدي والتنموي وخدمة المستفيدين وتحسين جودة الحياة والممارسات من خلال استثمار التقنية الحديثة والوسائل الذكية لتلبية حاجة المستفيدين وتقديم الخدمات البلدية.
وأضاف: تأتي هذه الخطوة استمرارًا لمسيرة التحسين والتطوير التي تنتهجها البلدية وحرصها على التطوير واستخدام التقنية في أعمال البلدية عمومًا وفي متابعة الملاحظات والطلبات والاستفسارات التي ترد للبلدية.
وأردف "آل جلبان": يستطيع الروبوت تقديم الكثير من الخدمات المتعددة والمهمات البلدية للمستخدمين، وهناك توجّه لدى البلدية نحو المُضي قدمًا في الاستفادة من التقنية في دعم وتعزيز العمل البلدي والتنموي بالمحافظة.