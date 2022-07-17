"الإفراج المشروط" تعقد جلسة جديدة للنظر في قضية حميدان التركي

تعقد لجنة الإفراج المشروط المعروفة باسم لجنة "برول" بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ الثاني من أغسطس المقبل؛ جلسة جديد للنظر في قضية السجين السعودي حميدان التركي.
وتفصيلًا: قال نجله من خلال تغريدة نشرها عبر صفحته على "تويتر": إنه تم تحديد موعد لجلسة الإفراج المشروط لوالده بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠٢٢، موضحًا أنها تعتبر أفضل الفرص القانونية المتاحة له، والتي يتجدد فيها الأمل بالإفراج ولمّ الشمل.
وكانت لجنة الإفراج المشروط "برول" قد رفضت في سبتمبر من العام 2021 الإفراج عن السجين السعودي حميدان التركي، وحددت العام الحالي لإعادة النظر في القضية.
وأحيلت القضية في وقت سابق إلى لجنة مكونة من تسعة أعضاء ليتم التصويت على فرصة قبول الإفراج المشروط.
وكان "حميدان التركي" اعتقل في عام ٢٠٠٥ بتهمة إساءة المعاملة لخادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، واحتجاز وثائقها؛ وفقًا لملف القضية.