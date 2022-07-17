"الإفراج المشروط" تعقد جلسة جديدة للنظر في قضية حميدان التركي

وتفصيلًا: قال نجله من خلال تغريدة نشرها عبر صفحته على "تويتر": إنه تم تحديد موعد لجلسة الإفراج المشروط لوالده بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠٢٢، موضحًا أنها تعتبر أفضل الفرص القانونية المتاحة له، والتي يتجدد فيها الأمل بالإفراج ولمّ الشمل.