"القاسمي" بـكتاب الرياض": الغرب عاجز عن تصور أن الفن العربي الحديث امتداد لحضارتنا الإسلامية

قال محاضر الفن السياسي بالشرق الأوسط في جامعة ييل الأمريكية الشيخ سلطان القاسمي: "إن الغرب عاجز عن أن يتصور بحياد أن الفن العربي الحديث امتداد للفن الإسلامي والحضارات المجاورة؛ رغم أن هذا الامتداد هو ما مكّن العرب من تصدير ثقافتهم وإبداعاتهم، على عكس ما يحصل اليوم؛ حيث نرى تأثر أجيالنا بالصورة المستوردة من الغرب عن الفن".