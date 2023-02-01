شؤون الحرمين: 1903 معتمرين استفادوا من خدمة التطويف أمس

واشتملت الخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين على توزيع عبوات زمزم لــ 86880 مستفيداً، وتوزيع الكتيبات والمطويات في المسائل الشرعية لـ 1600 مستفيد، إضافة إلى تقديم التوعية الرقمية عبر المنصات الرقمية لـ 18000 مستفيداً، و88000 مستفيد من التوعية الميدانية، كما استفاد 1903 معتمرين من خدمة التطويف، واستخدام 130000 لتر من المطهرات، و2255 لتراً من المعطرات، و16500 سجادة، إضافةً إلى 2300 من معقمات الأيدي.