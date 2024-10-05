"بيئة جازان" ترصد 96 مخالفة في أسواق النفع العام خلال سبتمبر الماضي

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف؛ أن الجولات أسفرت عن رصد 96 مخالفة تتعلق بجوانب السلامة الصحية والبيئة، حيث تمّ توجيه 75 إنذاراً وتحرير الغرامات المالية بحق المخالفين، وجرى إتلاف 586 كيلوجراماً من المواد غير صالحة للاستهلاك، فيما تمّت مصادرة 296 كيلوجراماً وتسليمها إلى جمعيات حفظ النعمة.