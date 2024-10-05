"بيئة جازان" ترصد 96 مخالفة في أسواق النفع العام خلال سبتمبر الماضي

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، 3552 جولة تفتيشية على أسواق النفع العام بمدينة جيزان ومحافظات المنطقة خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف؛ أن الجولات أسفرت عن رصد 96 مخالفة تتعلق بجوانب السلامة الصحية والبيئة، حيث تمّ توجيه 75 إنذاراً وتحرير الغرامات المالية بحق المخالفين، وجرى إتلاف 586 كيلوجراماً من المواد غير صالحة للاستهلاك، فيما تمّت مصادرة 296 كيلوجراماً وتسليمها إلى جمعيات حفظ النعمة.
وأكّد أن الفرق الرقابية تواصل أعمالها وجولاتها الميدانية التفتيشية بشكلٍ مكثفٍ لضمان التزام جميع الأسواق بالأنظمة واللوائح البيئية والصحية، والحفاظ على الصحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين، وتعزيز مستوى الوعي البيئي، وتشجيع اتباع ممارسات صحية وبيئية مستدامة؛ لضمان تحسين جودة الحياة والبيئة في منطقة جازان.