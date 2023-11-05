مجموعة stc و"البحر الأحمر الدولية" توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز البنية التحتية الرقمية

من جهته، قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأحمر الدولية": "من الخدمات المميزة والتي صممت بطرق شخصية لزوارنا، إلى مراقبة البيئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لطالما دعمت التقنية رؤيتنا لوجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا". والآن، ومع هذه الاتفاقية، ستضمن تقنيات مجموعة stc قدرتنا على تلبية التوقعات العالية لزوَّارنا المميزين وتجاوزها، مع تحقيق طموحاتنا الرائدة في السياحة المتجددة".