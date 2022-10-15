بـ 5 ألعاب جديدة.. "ونتر وندر لاند" تعود لموسم الرياض بأكبر حلبة تزلج في المنطقة

أما منطقة فان فستيفال، التي تعيش أول مواسمها هذا العام، فإنها تضم 8 شاشات كبيرة لعرض مباريات كأس العالم، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 20 ألف متفرج للمباراة الواحدة، كما تضم معرضًا عالميًّا للاعب مارادونا، ومعرضًا آخر لنادي نيوكاسل الإنجليزي، إضافةً إلى علامات تجارية رياضية عالمية، وتجارب ترفيهية بتقنيات افتراضية خاصة بكأس العالم لمختلف الأعمار.