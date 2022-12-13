"مهجورة محايل" تشوّه بصري ومرتع خصب للجريمة.. ورئيس البلدية يبشّر بمشاريع نوعية

وفي هذا السياق، رصدت "سبق" خلال جولة ميدانية لها عددًا من المباني الكبيرة، والتي تحتل مساحات كبيرة وتعود لإدارات حكومية بينها مبنى محافظة محايل القديم الذي يتوسط المدينة ومبنى سوق المواشي ومسلخ البلدية القديمان اللذان يقعان شمال المحافظة، بعد أن خرجت عن الخدمة؛ بسبب انتقال تلك الجهات إلى مواقع أخرى.