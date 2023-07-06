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سفيرة المملكة بفنلندا تقدّم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لدى إستونيا
نقلت تحيات القيادة للرئيس الإستوني وتناولا تعزيز العلاقات بين البلدين
قدّمت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فنلندا نسرين بنت حمد الشبل، أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة للرئيس ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا.
ونقلت السفيرة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس الإستوني.
وشهد اللقاء الحديث عن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.