سفيرة المملكة بفنلندا تقدّم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لدى إستونيا

قدّمت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فنلندا نسرين بنت حمد الشبل، أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة للرئيس ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا.