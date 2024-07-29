10 سنوات لمن أتم 21 عامًا فقط.. "الجوازات" ترد على طلب استخراج الجواز من خارج المملكة

كشف حساب خدمة العملاء الخاص بالمديرية العامة للجوازات على منصة "إكس"، بخصوص تجديد جواز السفر من خارج السعودية، أنه فيما يخص تجديد جواز السفر فإن التعليمات تشترط وجود المستفيد داخل السعودية؛ لتتمكن المديرية من إتمام الإجراء، داعية إلى التواصل مع ممثلية السعودية في بلد الإقامة للإفادة.