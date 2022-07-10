مفتي مصر: الخطاب المعتدل لوزير الشؤون الإسلامية بالمملكة يظهر الصورة الحضارية للإسلام بالخارج

ثمّن مفتي جمهورية مصر العربية فضيلة الدكتور شوقي علام جهود المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والتي خطت خطوات كبيرة من خلال مراعاة حجاج بيت الله الحرام في كل تفاصيل الحج والعمرة، وأيضًا التقدم التقني بدءًا من التأشيرات إلى دخول المطارات والأماكن التي يتنقل بينها الحجاج، وعدد من الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مجال التقنية تيسيرًا لراحة حجاج بيت الله الحرام.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لفضيلته عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد الأول من أيام التشريق، في مقر الوزارة بمشعر منى، خلال وجوده لتأدية مناسك الحج، حيث قدم التهنئة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين ــ حفظهما الله ــ وعموم الشعب السعودي بنجاح موسم الحج وما شهده من انسيابية وتنظيم فائق التوقعات.
وأشار مفتى جمهورية مصر العربية إلى أن هناك مليون حاج هذا العام، وهو رقم كبير بعد نهاية كورونا مؤكدًا أن هناك اختبارًا حقيقيًا اجتازته المملكة ونجحت فيه نجاحًا باهرًا.
وبيّن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية أن الوزير عبد اللطيف آل الشيخ تربطنا به صداقة قديمة وقوية ونكن له كل التقدير على الجهود الكبيرة التي يبذلها في سبيل النهوض بالدعوة الإسلامية داخل المملكة وخارجها.
وأضاف مفتي مصر أن الخطاب المعتدل الوسطي يغير الكثير من الأمور التي نحتاج إليها نحن في تصدير خطاباتنا إلى الآخر لإظهار الصورة الحضارية للعالم الخارجي، حتى تجفف هذه الصورة السلبية مما يطلقون عليها "إسلاموفوبيا".
واختتم الدكتور شوقي علام تصريحاته بتوجيه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على جهودهما الكبيرة في خدمة حجاج بيت الله والمشاعر المقدسة كما وجّه شكره لمعالي الوزير عبداللطيف آل الشيخ على جهوده في نشر الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف.