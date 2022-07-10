مفتي مصر: الخطاب المعتدل لوزير الشؤون الإسلامية بالمملكة يظهر الصورة الحضارية للإسلام بالخارج

ثمّن مفتي جمهورية مصر العربية فضيلة الدكتور شوقي علام جهود المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والتي خطت خطوات كبيرة من خلال مراعاة حجاج بيت الله الحرام في كل تفاصيل الحج والعمرة، وأيضًا التقدم التقني بدءًا من التأشيرات إلى دخول المطارات والأماكن التي يتنقل بينها الحجاج، وعدد من الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مجال التقنية تيسيرًا لراحة حجاج بيت الله الحرام.