وفاتان وإصابة 21 راكبًا جرّاء انقلاب حافلة على طريق "حضن تربة"

لقي شخصان مصرعَهما، وأصيب 21 شخصًا آخرون بإصابات متفرّقة، إثر انقلاب حافلة يستقلُّها 23 راكبًا من جنسيات عربية، على طريق حضن بمحافظة تربة.
ووفق بيانٍ تلقَّتْه "سبق" من "صحة الطائف": فقد أسفر الحادث عن وفاة شخصين، وتضمَّنت الحالات سبع إصابات خطيرة، و10 متوسطة، و4 خفيفة.
وتمّ نقل 3 حالات خطيرة، وحالة واحدة متوسّطة إلى مستشفى الأمير سلطان بالحية شمالي الطائف، فيما تم نقل 4 حالات خطيرة و6 حالات متوسطة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، كما تمّ نقل حالة واحدة عبر الإخلاء الجوي، بينما تم نقل 3 حالات متوسطة إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف.
وتمّ تقديم الدعم من قبل إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف، من خلال الدفع بـ7 فرق إسعافية، بالإضافة إلى القيادة الميدانية.
كما تقرَّر رفع الجاهزية في مستشفيات الأمير سلطان، والملك عبدالعزيز التخصُّصي، ومجمع الملك فيصل الطبي، ومستشفى تربة.