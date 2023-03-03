وفاتان وإصابة 21 راكبًا جرّاء انقلاب حافلة على طريق "حضن تربة"

وتمّ نقل 3 حالات خطيرة، وحالة واحدة متوسّطة إلى مستشفى الأمير سلطان بالحية شمالي الطائف، فيما تم نقل 4 حالات خطيرة و6 حالات متوسطة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، كما تمّ نقل حالة واحدة عبر الإخلاء الجوي، بينما تم نقل 3 حالات متوسطة إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف.