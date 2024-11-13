قنصلية المملكة بهونج كونج: رفع درجة الإعصار الذي يمر بالمنطقة إلى "شديد الخطورة"

نوّهت القنصلية السعودية في هونج كونج بأن هيئة الأرصاد بمنطقة هونج كونج أعلنت أنه سيتم رفع درجة الإعصار الذي يمر بالمنطقة إلى الدرجة 8 (شديدة الخطورة) عند الساعة 11 مساء هذا اليوم.
وقالت القنصلية في حسابها على منصة "إكس": لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من هيئة الأرصاد المحلية.. متمنين السلامة للجميع.
وكان مرصد هونج كونج قد قال في وقت سابق: إن الإعصار توراجي يقترب من أراضي هونج كونج مع تحرك ثلاث عواصف أخرى في وقت واحد عبر غرب شمال المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي.
وقال خبراء الأرصاد الجوية يوم الأربعاء: إن إعصار توراجي اتخذ مسارًا أكثر شمالًا في الصباح لكنه ضعف قليلًا، مع بدء تأثير خطوط المطر الخارجية على ساحل قوانغدونغ.
وأضافت أن توراجي سيقترب تدريجيًا من ساحل جنوب الصين خلال النهار.
وقال المرصد: "في ظل التأثير المشترك لإعصار توراجي والرياح الموسمية الشمالية الشرقية، ستؤثر الرياح القوية المصاحبة لها تدريجيًا على محيط مصب نهر اللؤلؤ".