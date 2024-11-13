قنصلية المملكة بهونج كونج: رفع درجة الإعصار الذي يمر بالمنطقة إلى "شديد الخطورة"

وقال خبراء الأرصاد الجوية يوم الأربعاء: إن إعصار توراجي اتخذ مسارًا أكثر شمالًا في الصباح لكنه ضعف قليلًا، مع بدء تأثير خطوط المطر الخارجية على ساحل قوانغدونغ.