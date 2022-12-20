"لتبقى" تنصح باختيار السعة المناسبة للسخان منعًا لإهدار الطاقة

نصحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" بأهمية اختيار صاحب المنزل أو المنشأة لسعة السخان المناسبة لاحتياجه، موضحة أن ذلك يساعد على خفض استهلاك الطاقة.
وأكدت "لتبقى" أن أجهزة السخانات ذات السعة الكبيرة، تستهلك كميات عالية من الطاقة الكهربائية.
وقالت: في حال إقدام العميل على شراء جهاز سخان، يفوق حاجاته أو حاجات أفراد أسرته، فهذا يفتح المجال لإهدار كبير في الطاقة؛ ومن الممكن تفادي ذلك بقليل من الوعي والإدراك بأهمية اختيار الحجم المناسب لحاجاته.
وأشارت الحملة إلى أن توعية المواطن والمقيم قبل شراء الأجهزة بجميع فئاتها، يساعد على اختيار النوعيات الأقل في استهلاك الطاقة.