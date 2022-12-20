"لتبقى" تنصح باختيار السعة المناسبة للسخان منعًا لإهدار الطاقة

وقالت: في حال إقدام العميل على شراء جهاز سخان، يفوق حاجاته أو حاجات أفراد أسرته، فهذا يفتح المجال لإهدار كبير في الطاقة؛ ومن الممكن تفادي ذلك بقليل من الوعي والإدراك بأهمية اختيار الحجم المناسب لحاجاته.