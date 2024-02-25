"الداخلية": هذه عقوبة عدم تركيب كل كاميرا بأنظمة المراقبة وفق تعليمات "وثيقة الشروط"

وأضافت الوزارة في تغريدة نشرتها اليوم، أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقَب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يخالف أي حكم من أحكام النظام، بغرامة قدرها 1000 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة أو أجهزة أنظمة المراقبة لم يتم تركيبها وفق وثيقة الشروط.