208 آلاف مراجع لمستشفيات النطاق الصحي الرابع بالمدينة خلال 6 أشهر

تمكنت الفرق الطبية بالنطاق الصحي الرابع بتجمع المدينة المنورة الصحي من تقديم خدمات طبية متكاملة لـ208,085 خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م.
وأوضح تجمّع المدينة الصحي تفاصيل الإحصائيات حيثُ بلغ عدد المراجعين في قسم الطوارئ بمستشفى ينبع العام 63,508 قدمت لهم كافة الخدمات الطبية اللازمة، فيما استقبلت العيادات الخارجية 36,363 مراجعا، وبلغ عدد العمليات الجراحية 2482 عملية، كما بلغ عدد حالات الولادة في المستشفى 1194 حالة ولادة، فيما استقبل قسم الطوارئ بمستشفى ينبع النخل 22,708 مراجعين، وكان عدد زوار العيادات الخارجية في المستشفى 1264 مستفيدا.
وأضاف تجمع المدينة المنورة الصحي أن عدد المراجعين لقسم الطوارئ بمستشفى العيص قد بلغ 23,000 مراجع، فيما كان عدد مراجعي العيادات الخارجية 9987 مراجعا، وقد أجريت في مستشفى العيص العام 237 عملية جراحية و183 حالة ولادة، وبلغ عدد مستفيدي قسم الطوارئ في مستشفى بدر العام 37,153 مراجعا، وكان عدد المستفيدين من العيادات الخارجية في مستشفى بدر 14,021 مراجعا.
ويضم النطاق الصحي الرابع في تجمع المدينة المنورة الصحي مستشفيات ينبع العام وينبع النخل ومستشفى العيص ومستشفى بدر العام، بالإضافة إلى 34 مركزا صحيا مجهزة جميعها بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة.