208 آلاف مراجع لمستشفيات النطاق الصحي الرابع بالمدينة خلال 6 أشهر

‏وأضاف تجمع المدينة المنورة الصحي أن عدد المراجعين لقسم الطوارئ بمستشفى العيص قد بلغ 23,000 مراجع، فيما كان عدد مراجعي العيادات الخارجية 9987 مراجعا، وقد أجريت في مستشفى العيص العام 237 عملية جراحية و183 حالة ولادة، ‏وبلغ عدد مستفيدي قسم الطوارئ في مستشفى بدر العام 37,153 مراجعا، وكان عدد المستفيدين من العيادات الخارجية في مستشفى بدر 14,021 مراجعا.