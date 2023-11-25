السديس يزور غدًا المسجد النبوي لمتابعة سير الأعمال الدينية والوقوف على مسار الخدمات

وتعظيمًا لرسالة المسجد النبوي، عقيدةً وشريعةً ومنهجًا، وتهيئة للأجواء التعبدية الإيمانية، وحرصًا على متابعة سير الأعمال الدينية في المنظومة الدينية بالمسجد النبوي؛ يقوم رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، غدًا الأحد، بزيارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة؛ للوقوف عن كثب على مسارات الخدمات الدينية في المسجد النبوي، ولضمان تفاعلها مع المرتكزات الاستراتيجية المستقبلية للرئاسة؛ بهدف تعظيم وإيصال رسالة المسجد النبوي الدينية الوسطية إلى العالم، ونشر قِيَم الاعتدال والتسامح، وترسيخ مكانة المملكة الإسلامية والعالمية، وتعزيز صورتها الذهنية الإيجابية في وجدان الإنسانية.