وزارة الصناعة توقّع اتفاقيات لـ9 مشاريع صناعية ضمن أولى دفعات الحوافز المعيارية باستثمارات تقارب ملياري ريال

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار أطلقتا في يناير 2025 المجموعة الأولى من الحوافز، واستهدفت ثلاثة قطاعات صناعية استراتيجية هي: الكيمياويات التحويلية، وصناعة السيارات، والآلات والمعدات، تلتها المجموعة الثانية في يونيو 2025 التي شملت قطاعات إضافية تشمل: الطيران، ومواد البناء، والأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية، وصناعة الأغذية، والصناعات البحرية، والصناعات التعدينية، بهدف دعم المحتوى المحلي وتعزيز تنافسية سلاسل الإمداد وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي الوطني.