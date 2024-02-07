"إغاثي الملك سلمان" يوقّع مذكرة تفاهم مع "التخصصات الصحية"

وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعلومات ذات العلاقة بين الطرفين، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتعليم والبرامج المشتركة، وكذلك احتساب مشاركة المتطوعين من المتدربين في برامج الهيئة لشهادة الاختصاص السعودية في الأعمال كفترات تدريبية بعد استيفاء متطلبات التقديم، والعمل على تسهيل الإجراءات بين الإدارة التنفيذية للتطوير المهني ومركز الملك سلمان للإغاثة للمحافظة على المعرفة الطبية والعلمية للممارسين الصحيين المتطوعين وتطويرها من خلال حوكمة الاعتراف بساعات التعليم المهني المستمر والمساعدة في بناء مسار أنشطة التطوع في خدمة التعلم الذاتي، ودراسة اعتماد أنشطة وبرامج مركز الملك سلمان للإغاثة التطوعية المقدمة للمتطوعين للممارسين الصحيين قبل التطوع.