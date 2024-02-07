"إغاثي الملك سلمان" يوقّع مذكرة تفاهم مع "التخصصات الصحية"

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وذلك بمقر المركز في الرياض.
ومثّل الجانبين في التوقيع مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، والأمين العام للهيئة الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعلومات ذات العلاقة بين الطرفين، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتعليم والبرامج المشتركة، وكذلك احتساب مشاركة المتطوعين من المتدربين في برامج الهيئة لشهادة الاختصاص السعودية في الأعمال كفترات تدريبية بعد استيفاء متطلبات التقديم، والعمل على تسهيل الإجراءات بين الإدارة التنفيذية للتطوير المهني ومركز الملك سلمان للإغاثة للمحافظة على المعرفة الطبية والعلمية للممارسين الصحيين المتطوعين وتطويرها من خلال حوكمة الاعتراف بساعات التعليم المهني المستمر والمساعدة في بناء مسار أنشطة التطوع في خدمة التعلم الذاتي، ودراسة اعتماد أنشطة وبرامج مركز الملك سلمان للإغاثة التطوعية المقدمة للمتطوعين للممارسين الصحيين قبل التطوع.
وتهدف المذكرة أيضًا لدراسة اعتماد منسوبي المركز الصحيين المشاركين في الأعمال التطوعية الطبية مزاولين للمهنة لتخصصاتهم.
وتأتي هذه المذكرة لخدمة أبناء الوطن من المتطوعين والمتطوعات والحرص على الاهتمام بهم وكذلك التكامل بين الجهات تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحثّ على التكامل بين مختلف الجهات الوطنية ورفع جودة الأداء المهني لها.